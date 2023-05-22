RusVesna заявила о ликвидации в Артемовске чемпиона-легкоатлета, ставшего снайпером ВСУ

Под Артемовском (украинское название — Бахмут) ликвидирован воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) чемпион-легкоатлет Богдан Ходаковский. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ», RusVesna).

Отмечается, что бывший чемпион Украины по прыжкам с шестом, член киевской сборной по легкой атлетике стал снайпером ВСУ. Однако 15 мая он «попал в "Бахмутскую мясорубку"», где и был уничтожен.

Ранее российские военные ликвидировали лучшего наводчика элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи». По данным RusVesna, на артемовском направлении был уничтожен артиллерист Юрий Юхимюк с позывным Юхим.

20 мая российские силы взяли под контроль Артемовск. Сначала об этом объявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Затем эту информацию подтвердили в Минобороны. Бои за Артемовск продлились 224 дня.