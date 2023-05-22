Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:56, 22 мая 2023Бывший СССР

В Артемовске уничтожили ставшего снайпером ВСУ чемпиона-легкоатлета

RusVesna заявила о ликвидации в Артемовске чемпиона-легкоатлета, ставшего снайпером ВСУ

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Под Артемовском (украинское название — Бахмут) ликвидирован воевавший в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) чемпион-легкоатлет Богдан Ходаковский. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ», RusVesna).

Отмечается, что бывший чемпион Украины по прыжкам с шестом, член киевской сборной по легкой атлетике стал снайпером ВСУ. Однако 15 мая он «попал в "Бахмутскую мясорубку"», где и был уничтожен.

Ранее российские военные ликвидировали лучшего наводчика элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи». По данным RusVesna, на артемовском направлении был уничтожен артиллерист Юрий Юхимюк с позывным Юхим.

20 мая российские силы взяли под контроль Артемовск. Сначала об этом объявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. Затем эту информацию подтвердили в Минобороны. Бои за Артемовск продлились 224 дня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Десятки украинских диверсантов убиты под Белгородом. Что известно об атаке на российские села?
В Артемовске уничтожили ставшего снайпером ВСУ чемпиона-легкоатлета
В Чехии отреагировали на отказ России отпускать фигуриста в их сборную
Российский поселок остался без света из-за обстрела ВСУ
Столичная «сваха» выманила у женщин миллионы рублей
Марокко заявило о нейтральной позиции по украинскому конфликту
Умер сыгравший в фильмах Marvel актер Рэй Стивенсон
Бывший президент Польши пожаловался на нехватку пенсии
Глава разведки ФРГ заявил о способности России вести СВО «на длинной дистанции»
Во Франции Макрона обвинили в «зеленскомании»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.