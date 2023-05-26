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23:12, 26 мая 2023Бывший СССР

Мэр Мариуполя заявил об отсутствии пострадавших после удара ВСУ

Мэр Мариуполя Моргун заявил об отсутствии жертв и пострадавших после удара ВСУ по городу
СюжетВзрыв в Мариуполе

Фото: Pavel Klimov / Reuters

Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил в своем Telegram-канале об отсутствии пострадавших и жертв в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу.

По информации мэра, в направлении города были выпущены две дальнобойные ракеты, разрушений городской инфраструктуры нет. На место выехали оперативные службы.

Моргун призвал жителей Мариуполя сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Вечером в пятницу, 26 мая, сообщалось о взрыве в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе. Перед этим сообщалось о взлете самолетов Военно-воздушных сил Украины.

Позже представитель силовых структур Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что ВСУ применили дальнобойные ракеты Storm Shadow при ударе по Мариуполю.

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    Марина Совина
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