Мэр Мариуполя заявил об отсутствии пострадавших после удара ВСУ

Мэр Мариуполя Моргун заявил об отсутствии жертв и пострадавших после удара ВСУ по городу

Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил в своем Telegram-канале об отсутствии пострадавших и жертв в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу.

По информации мэра, в направлении города были выпущены две дальнобойные ракеты, разрушений городской инфраструктуры нет. На место выехали оперативные службы.

Моргун призвал жителей Мариуполя сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Вечером в пятницу, 26 мая, сообщалось о взрыве в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе. Перед этим сообщалось о взлете самолетов Военно-воздушных сил Украины.

Позже представитель силовых структур Донецкой народной республики (ДНР) сообщил, что ВСУ применили дальнобойные ракеты Storm Shadow при ударе по Мариуполю.