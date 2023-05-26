ВСУ ударили по Мариуполю ракетами Storm Shadow

ТАСС: ВСУ применили дальнобойные ракеты Storm Shadow при ударе по Мариуполю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили дальнобойные ракеты Storm Shadow при ударе по Мариуполю вечером в пятницу, 26 мая. Об сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Донецкой народной республики (ДНР).

«Это были две ракеты Storm Shadow», — заявил он, уточнив, что под ударом оказался завод «Азовсталь».

Ранее сообщалось о взрыве в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе. Перед этим сообщалось о взлете самолетов Военно-воздушных сил Украины, ожидались новые удары.

До этого заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий пригрозил уничтожить порт Мариуполя, поскольку он служит одним из важнейших логистических пунктов.