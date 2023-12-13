В Мариуполе восстановили работу металлургического комбината

Завод имени Ильича в Мариуполе запустил первые три цеха после разминирования

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе возобновил производство. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель директора завода Роман Солонарь.

Ранее на предприятии, в котором во время боев укрывались украинские военные, было проведено разминирование территории. Теперь на заводе запущены копровый цех, цех переработки шлаков, а также отделение по производству товаров народного потребления.

На производстве заняты 3,7 тысячи человек из планируемых 24 тысяч. Часть продукции, включая швеллеры, профлисты и гнутые уголки, среди прочего, идут на дальнейшее восстановление завода.

О планах восстановить завод имени Ильича стало известно в октябре 2022 года. В ходе боев за Мариуполь этот объект, наряду с заводом «Азовсталь», использовался военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), в качестве укрепрайона.