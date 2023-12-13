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06:14, 13 декабря 2023Россия

В Мариуполе восстановили работу металлургического комбината

Завод имени Ильича в Мариуполе запустил первые три цеха после разминирования

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе возобновил производство. Об этом РИА Новости сообщил первый заместитель директора завода Роман Солонарь.

Ранее на предприятии, в котором во время боев укрывались украинские военные, было проведено разминирование территории. Теперь на заводе запущены копровый цех, цех переработки шлаков, а также отделение по производству товаров народного потребления.

На производстве заняты 3,7 тысячи человек из планируемых 24 тысяч. Часть продукции, включая швеллеры, профлисты и гнутые уголки, среди прочего, идут на дальнейшее восстановление завода.

О планах восстановить завод имени Ильича стало известно в октябре 2022 года. В ходе боев за Мариуполь этот объект, наряду с заводом «Азовсталь», использовался военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), в качестве укрепрайона.

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      Марина Совина
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