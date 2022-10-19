В ДНР рассказали о планах восстановить металлургический завод имени Ильича

Власти ДНР планируют восстановить металлургический завод имени Ильича в Мариуполе

Председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко рассказал о планах властей Металлургический завод имени Ильича в Мариуполе в беседе с РИА Новости.

«Завод Ильича планируем восстанавливать. Такие планы есть», — сказал Хоценко. По его словам, инвестор расскажет о планах сам в ближайшее время, «после того, как будут приняты все соответствующие решения».

Ранее Виталий Хоценко рассказал, что жители освобожденных с начала специальной военной операции территорий Донецкой народной республики (ДНР) начали возвращаться в регион. По его словам, люди видят, что в регионе идет строительство.