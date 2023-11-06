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14:13, 6 ноября 2023Бывший СССР

Мэра Мариуполя отправили в отставку

Глава ДНР Пушилин отправил мэра Мариуполя Моргуна в отставку

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Мэр Мариуполя Олег Моргун отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Действие официального документа вступает в силу 6 ноября. «Освободить Моргуна Олега Валериевича от замещаемой должности главы администрации города Мариуполя», — говорится в официальном документе.

Известно, что Моргун был назначен на данную должность в январе этого года. О назначении нового мэра не сообщается.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым через территорию региона. Политик уточнил, что она пройдет от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. По его мнению, нынешний путь небезопасен и устарел.

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      Мария Винар
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