В Москве побит рекорд по высоте сугробов

Уровень сугробов в Москве четвертый день бьет 80-летний рекорд

Уровень сугробов в Москве в понедельник, 18 декабря, четвертый день подряд бьет 80-летний рекорд. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Сугробы в столице выросли до 35 сантиметров, в два раза превысив климатическую норму. Их уровень оказался на один сантиметр выше установленного в 1941 году рекорда. Всего в декабре 2023 года насчитывается десять дней с рекордно высоким снежным покровом. Этот месяц уступает только декабрю 1919 года — тогда снежный покров поднялся до 68 сантиметров.

Снег в столице при этом продолжает таять — 18 декабря по сравнению с 17 декабря высота покрова сократилась на три сантиметра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал в столице аномальное затяжное потепление. Ожидается, что к пятнице, 22 декабря, столбики термометров могут подняться до отметки в плюс шесть градусов. С понедельника, 18 декабря, по воскресенье, 24 декабря, температура будет держаться на околонулевой отметке.