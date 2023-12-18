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23:38, 18 декабря 2023Силовые структуры

В Петербурге двое мужчин избили участника спецоперации

В Петербурге полиция задержала двух мужчин, избивших участника СВО за замечание

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге двое мужчин избили участника спецоперации, сделавшего им замечание из-за неправильной парковки. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в понедельник, 18 декабря. Военнослужащий обратил внимание, что автомобиль частично припаркован на тротуаре, и указал на это мужчинам, стоявшим рядом с машиной. После этого между ними началась словесная перепалка, которая переросла в драку. Злоумышленники избили прохожего и уехали, однако их нашли и задержали сотрудники полиции. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге жестоко избили участника спецоперации, приехавшего проститься с братом. После встречи с семьей мужчина уснул на скамейке неподалеку от воинской части, ночью он подвергся нападению.

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      Марина Совина
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