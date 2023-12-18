В популярном шоу на НТВ появится новый ведущий

Новым ведущим шоу «За гранью» на НТВ станет актер Тимур Еремеев

Актер Тимур Еремеев станет новым ведущим популярного ток-шоу «За гранью» на телеканале НТВ. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Еремеев сменит на этой должности известного российского журналиста и музыкального критика Сергея Соседова. В пресс-службе НТВ уточнили, что в декабре 2023 года у Соседова закончился контракт.

В августе Еремеев начал работать еще в одном телешоу на НТВ. Тогда актер стал соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись» на НТВ. На этой позиции он сменил музыкального продюсера Иосифа Пригожина, который ушел из шоу, чтобы уделить внимание другим проектам.

Шоу «За гранью» выходит с 2021 года. В программу обращаются люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Участники передачи стараются помочь героям найти решение их проблемы.