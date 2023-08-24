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17:22, 24 августа 2023Интернет и СМИ

У Кудрявцевой появится новый соведущий в шоу на НТВ

Продюсер Пригожин покинул шоу «Звезды сошлись» на НТВ, его заменит Еремеев

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В шоу «Звезды сошлись» на НТВ у Леры Кудрявцевой появится новый соведущий: музыкального продюсера Иосифа Пригожина заменит актер Тимур Еремеев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

По словам Еремеева, когда он получил предложение от НТВ стать новым ведущим программы «Звезды сошлись», то понял, что готов с радостью присоединиться к команде шоу. «Я почувствовал добрую, позитивную энергию и от команды, и от проекта в целом: хочется привнести в программу частичку себя», — сказал он.

Пригожин, комментируя свой уход в разговоре с изданием StarHit, сообщил, что покинуть проект было его решением. Как объяснил продюсер, он ушел, чтобы сосредоточиться на других делах. «Роль ведущего — не основной мой вид деятельности, и мне нужно идти дальше. Сейчас у меня много планов и новых проектов, которые требуют моего физического присутствия и сосредоточенной работы, и я не хочу никого подводить», — добавил он.

Пригожин стал соведущим Кудрявцевой в 2022 году, он пришел на место Антона Привольнова.

Шоу «Звезды сошлись» выходит на НТВ с 2017 года. Для участия в нем приглашают звезд эстрады и кино, а также представителей сферы искусства и других творческих профессий.

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    Евгения Наумова
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