В России пообещали ответить на новый пакет санкций Евросоюза
В МИД России пообещали ответить на 12-й пакет санкций ЕвросоюзаСюжетСанкции против России:
Россия ответит на новый, 12-й пакет санкций Евросоюза, сообщили ТАСС в МИД.
В новый персональный список ЕС попали 86 организаций и 61 физлицо. В частности, санкции ввели против сына заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева Ильи Медведева, главкома ВКС Виктора Афзалова, главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, главы «Уралвагонзавода» Александра Потапова.