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21:52, 18 декабря 2023Мир

В России пообещали ответить на новый пакет санкций Евросоюза

В МИД России пообещали ответить на 12-й пакет санкций Евросоюза
СюжетСанкции против России:
Здание МИД России

Здание МИД России. Фото: Власов Сергей/Globallook Press

Россия ответит на новый, 12-й пакет санкций Евросоюза, сообщили ТАСС в МИД.

В новый персональный список ЕС попали 86 организаций и 61 физлицо. В частности, санкции ввели против сына заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева Ильи Медведева, главкома ВКС Виктора Афзалова, главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, главы «Уралвагонзавода» Александра Потапова.

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      Марина Совина
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