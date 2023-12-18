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21:27, 18 декабря 2023Мир

ЕС ввел санкции против сына Медведева

Евросоюз включил сына Медведева Илью в 12-й пакет антироссийских санкций
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

Европейский союз (ЕС) внес Илью Медведева, являющегося сыном экс-президента и заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, в 12-й пакет антироссийских санкций. Список опубликован в Официальном журнале ЕС, пишет ТАСС.

В общей сложности в новый персональный список ЕС попали 61 физлицо и 86 организаций.

Как сообщили агентству в МИД РФ, Россия примет ответные меры.

Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций вечером 18 декабря. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал новый пакет санкций четким посланием, смысл которого кроется в том, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине.

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      Марина Совина
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