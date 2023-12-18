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15:20, 18 декабря 2023Россия

В России предложившему девушке деньги за секс мигранту выписали повестку

В Красноярске предложившему девушке деньги за секс мигранту выписали повестку

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В Красноярске снимавшему провокационные видео мигранту выписали повестку в армию. Об этом сообщает сетевое издание NGS24.RU.

На одном из выложенных мужчиной роликов он предложил девушке 25 тысяч рублей за секс. Еще на одном видео мужчина имитировал раздачу печатной продукции. При этом он замахивался на детей и подростков, когда они протягивали руку, чтобы взять листовку.

Местные СМИ опубликовали еще один видеоролик с участием мигранта. На нем мужчина расписывается в получении повестки. В военкомат он обязан прийти 11 апреля 2024 года.

Ранее в Екатеринбурге силовики устроили облаву на мигрантов в местном торговом центре. Они выстроили группу мужчин друг за другом и отвели на парковку. Вместе с полицейскими на месте находились военные следователи, которые искали уклонистов от прохождения службы в рядах Вооруженных сил России.

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      Алан Босиков
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