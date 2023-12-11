Выстроили в цепочку и увезли. Вооруженные силовики устроили облаву на мигрантов в российском торговом центре

В Екатеринбурге вооруженные бойцы нагрянули к мигрантам в ТЦ «Гринвич»

В Екатеринбурге силовики в масках и с автоматами устроили облаву на мигрантов в торговом центре (ТЦ) «Гринвич». Вечером 11 декабря они выстроили мужчин в цепочку так, чтобы их руки находились на плечах соседа, отвели таким образом на парковку, а затем увезли.

По данным уральского портала E1.ru, вместе с полицейскими и росгвардейцами в ТЦ находились военные следователи, которые искали уклонистов среди иностранцев, получивших гражданство России. Как утверждает Telegram-канал Ural Mash, в ходе рейда с фуд-корта увезли около 16 человек. Документы проверяли у трудовых мигрантов и у тех, кто уже имеет российский паспорт. Всех задержанных поставят на воинский учет.

Мужчин задерживают в возможных местах нахождения: на стройках, в различных учреждениях. После этого силовики проверяют документы и везут иностранцев в военный комиссариат для постановки на учет. Так, сегодня совместное мероприятие представители силовых ведомств провели на территории крупного торгового центра в городе Екатеринбурге представитель военного следственного управления СК по ЦВО

Ранее этот ТЦ становился местом для разборок между уроженцами Азербайджана

По данным Ural Mash, причиной облавы могли стать частые потасовки мигрантов. Например, в конце ноября уроженцы Азербайджана Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов поссорились и устроили в «Гринвиче» стрельбу. Друзья отдыхали в кафе, но не поделили место, стали ругаться, а затем схватились за оружие. Перестрелка произошла при большом скоплении народа. Оба участника конфликта были задержаны и отправлены в изолятор. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о хулиганстве. Во время судебного заседания они заявили, что защищались.

«Я повернулся и хотел уходить уже. Мне пули попали в позвоночник и поясницу, после этого я начал обороняться. Когда у него кончились патроны, он погнался за мной со сковородкой», — рассказал в суде свою версию произошедшего Аллахвердиев. Его адвокат заверил, что раньше подзащитный оружие не применял, а на травматический пистолет имеет разрешение.

В свою очередь, Халилов также назвал свои действия самообороной и заявил, что не испытывает гордости за произошедшее.

Гусейн ударил меня по лицу. Я решил, что он продолжит меня бить, достал травмат и выстрелил два раза в пол. Он начал в меня стрелять. Последний выстрел Гусейна был мне в спину, когда я побежал от него, а он за мной. Потом меня отвезли в больницу, а затем в ОП № 5 (...). В голову никому не стрелял, только в Гусейна Рази Халилов

28 ноября стало известно, что женщины устроили кровавую потасовку на пороге детского сада «Апельсинки» на улице Мехренцева из-за переписки в WhatsApp. Утверждалось, что поводом для конфликта стало известие о драке мужчин в торговом центре «Гринвич». Одна из участниц разборки пояснила, что оставила комментарий, который касался предполагаемой национальности парней.

В ответ на это супруг ее оппонентки поинтересовался, как женщина сходу определила национальность. Диалога не вышло, и участники переписки в мессенджере начали грубить друг другу. Спустя день они встретились возле дверей детсада, когда пришли за детьми. Там между ними продолжилась ссора, но в ход матери уже пустили кулаки.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России проводят облавы на военнообязанных мигрантов

В декабре в Рязани мигрантам, получившим российское гражданство, раздали повестки на территории оптовой базы №5. Представители регионального военкомата устроили проверку совместно с военным следственным отделом Следственного комитета России по Рязанскому гарнизону и военной полицией. Они вручили повестки семи гражданам, которые не встали на воинский учет.

В этом же месяце в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошли обыски на крупных предприятиях по делу об организации нелегальной миграции. Около 20 человек за один рейд были поставлены на воинский учет. Все они мигранты, недавно получившие российское гражданство.

Как стало известно, проверки мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сделали постоянными, плановыми и межведомственными. К мероприятиям решили привлекать полицейских, сотрудников военкоматов и военного следствия.

Только за ноябрь на воинский учет в данном регионе были поставлены более 50 иностранцев, получивших российское гражданство. За тот же месяц около 15 мигрантов отправили на военную службу по призыву, а еще почти 30 иностранных граждан решили подписать контракт с Минобороны.

В ноябре повестки в военкомат получили около 50 посетителей ресторана азербайджанской кухни в Воронеже. Силовики нагрянули в заведение, где компания праздновала день рождения, и устроили проверку документов прямо во время торжества.

В конце октября в подмосковных Котельниках омоновцы провели рейд возле мечети. Оттуда они забрали для проверки документов 300 человек, после всех отправили в военный комиссариат.

В августе в Челябинске мигрантам, получившим российское гражданство и не вставшим на воинский учет, вручили повестки на Китайском рынке в Металлургическом районе.