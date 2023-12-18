Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:07, 18 декабря 2023Россия

В России ребенка увезли на машине скорой помощи после шоу мыльных пузырей

На Алтае ребенок получил ожог на шоу мыльных пузырей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В городе Барнауле Алтайского края ребенок получил ожог руки на шоу мыльных пузырей. Об этом его мать рассказала сообществу «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

По словам женщины, внимание ее ребенка привлекла установленная на полу подсветка, оказавшаяся металлогалогенной лампой.

После случившегося пострадавшего увезли на автомобиле скорой помощи. К сообщению россиянка приложила справку из детской областной поликлиники, согласно которой ребенок получил ожог четырех пальцев.

Ранее в Ярославской области ребенка ошпарили кипятком в детском саду. Приехавший за мальчиком отец увидел, что из-за полученных повреждений ребенку тяжело ходить. Сотрудники детсада своей вины в случившемся не признают.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Херсонской области объявили о возможном восстановлении разрушенной Каховской плотины. Что задумали местные власти?

      Инструктор назвала противопоказания для занятий йогой

      В российском отеле отказались заселять возвращавшихся в зону СВО военных

      12 детей и один взрослый пострадали в ДТП на российской трассе

      В Депздраве отреагировали на очереди из скорых у инфекционных больниц Москвы

      Стало известно об обнаружении прослушки у личного помощника Залужного

      Бывший участник КВН заявил о нечестности телеигры

      В Конгрессе США призвали подсластить сделку по помощи Украине

      Частный сыщик перечислил очевидные признаки измены

      Злоумышленники запенили двери в квартиры российских военкоров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости