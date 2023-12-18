В России ребенка увезли на машине скорой помощи после шоу мыльных пузырей

На Алтае ребенок получил ожог на шоу мыльных пузырей

В городе Барнауле Алтайского края ребенок получил ожог руки на шоу мыльных пузырей. Об этом его мать рассказала сообществу «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

По словам женщины, внимание ее ребенка привлекла установленная на полу подсветка, оказавшаяся металлогалогенной лампой.

После случившегося пострадавшего увезли на автомобиле скорой помощи. К сообщению россиянка приложила справку из детской областной поликлиники, согласно которой ребенок получил ожог четырех пальцев.

Ранее в Ярославской области ребенка ошпарили кипятком в детском саду. Приехавший за мальчиком отец увидел, что из-за полученных повреждений ребенку тяжело ходить. Сотрудники детсада своей вины в случившемся не признают.