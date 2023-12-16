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18:20, 16 декабря 2023Россия

В российском детсаду ребенка ошпарили кипятком

В Рыбинске Ярославской области ребенка в детсаду ошпарили кипятком

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В городе Рыбинске Ярославской области ребенок в детсаду получил ожоги — его ошпарили кипятком. Об этом сообщила мать пострадавшего мальчика, пишет 76.ru.

«Младший воспитатель выполнила подмывание ягодиц, после чего старший воспитатель обнаружила красные пятна на ягодицах ребенка и вызвала медработника детского сада. Выполнив осмотр ребенка (если можно это так называть), сотрудники садика позвонили мне и сообщили, что у ребенка на ягодицах имеется опрелость и какое-то намокание», — рассказала женщина.

Когда за мальчиком в сад пришел отец, он увидел, что его сын ходил с трудом. Ребенка раздели и показали мужчине следы ожогов на его теле. Впоследствии пострадавшего госпитализировали.

Также мама воспитанника детсада рассказала, что сейчас ее сын не может нормально спать, ходить в туалет и сидеть, а также отказывается от еды. При этом вину сотрудники детского сада не признают.

Ранее в Серове Свердловской области воспитатель вывихнула руку трехлетнему ребенку. В дошкольном учреждении назвали произошедшее несчастным случаем, подчеркнув, что провели внутреннее расследование и вынесли воспитателю дисциплинарное взыскание.

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      Анастасия Шейкина
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