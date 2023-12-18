В российском городе около 14 тысяч человек остались без воды и тепла

В Невьянске Свердловской области14 тысяч человек остались без воды и тепла

В городе Невьянске Свердловской области 14 тысяч человек остались без воды и тепла из-за аварии, об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры российского региона.

17 декабря произошел обрыв линии электропередачи, после которого вышли из строя три насоса на Романовском водозаборе. Подачу электричества специалисты оперативно восстановили по резервной линии.

Из-за поломки без холодного водоснабжения и тепла осталось около 14 тысяч жителей. Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям МУП «Невьянский водоканал» по снабжению граждан коммунальными ресурсами, а также о своевременности устранения последствий аварии.

Ранее в Минэнерго сообщили, что сотни тысяч жителей южных регионов России столкнулись с отключением электроэнергии из-за непогоды. Сильнее всего от экстремальных осадков пострадали жители Донецкой народной республики — там обесточенными остаются дома 173,7 тысячи человек.