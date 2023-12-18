В российском городе взорвалась квартира

Mash: в Петербурге на улице Школьная произошел взрыв в квартире

В Санкт-Петербурге на улице Школьная произошел взрыв в квартире в доме № 60. Об этом пишет «Mash на Мойке».

По предварительной информации, на третьем этаже взорвался газовый баллон. На месте работают несколько пожарных расчетов. Сотрудники МЧС эвакуируют жителей, уточняет Telegram-канал.

Сообщается, что во время взрыва пострадали минимум три человека — все они отравились угарным газом.

Ранее в Москве при взрыве газового баллона в подъезде одного из жилых домов пострадал человек. Малолитражный баллон выбросили в мусор, где впоследствии произошел пожар. Из-за взрыва баллона в доме выбило дверь, в результате чего получил травмы дворник. Врачи диагностировали у него гематому лба и вывих плеча.