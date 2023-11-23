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09:57, 23 ноября 2023Россия

В Москве при взрыве газового баллона в подъезде дома пострадал человек

В подъезде дома на юге Москвы взорвался газовый баллон, пострадал человек
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Cтанислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве при взрыве газового баллона в подъезде одного из жилых домов пострадал человек. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По его данным, малолитражный баллон взорвался в жилом доме на Кировоградской улице. Его выбросили в мусор, где впоследствии произошел пожар.

Из-за взрыва баллона в доме выбило дверь, в результате чего пострадал дворник. Врачи диагностировали у него гематому лба и вывих плеча. Другие подробности о его состоянии не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двое мужчин пострадали при взрыве газовых баллонов на стройке. Баллоны взорвались из-за нарушения рабочими техники безопасности.

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      Анастасия Шейкина
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