В Москве при взрыве газового баллона в подъезде дома пострадал человек

В подъезде дома на юге Москвы взорвался газовый баллон, пострадал человек

В Москве при взрыве газового баллона в подъезде одного из жилых домов пострадал человек. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По его данным, малолитражный баллон взорвался в жилом доме на Кировоградской улице. Его выбросили в мусор, где впоследствии произошел пожар.

Из-за взрыва баллона в доме выбило дверь, в результате чего пострадал дворник. Врачи диагностировали у него гематому лба и вывих плеча. Другие подробности о его состоянии не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двое мужчин пострадали при взрыве газовых баллонов на стройке. Баллоны взорвались из-за нарушения рабочими техники безопасности.

