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10:22, 2 ноября 2023Россия

В российском регионе при взрыве газовых баллонов пострадали два человека

Двое мужчин пострадали при взрыве газовых баллонов на стройке в Екатеринбурге

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Екатеринбурге двое мужчин пострадали при взрыве газовых баллонов на стройке. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, россияне работали на стройке ЖК «Нагорный» на улице Мельникова. По предварительным данным, газовые баллоны взорвались из-за нарушения рабочими техники безопасности.

Пострадавших доставили в центральную городскую больницу, врачи оценивают их состояние как тяжелое. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в жилом доме в городе Заволжье Нижегородской области произошел взрыв газа. После взрыва в квартире начался пожар. Прибывшие спасатели обнаружили на месте взрыва пострадавшего россиянина, врачи доставили его в реанимацию.

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      Анастасия Шейкина
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