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11:29, 18 декабря 2023Россия

В российском регионе открыли «Сталин-центр»

В Барнауле открыли «Сталин-центр»

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В городе Барнауле Алтайского края открыли «Сталин-центр». Об этом сообщает сетевое издание «Толк».

Событие приурочили к дню рождения генсека. Центральное место в экспозиции занял 200-килограммовый бюст Сталина, который выкопали из земли и отреставрировали.

Собирать экспонаты для «Сталин-центра» начали в мае этого года, рассказал секретарь краевого отделения партии «Коммунисты России» Сергей Матасов. Организаторы заявили, что хотят видеть «Сталин-центр» в первую очередь не музеем, а культурно-историческим пространством.

Ранее еще один «Сталин-центр» начали строить в Нижегородской области. В КПРФ сообщили, что инициативу поддержал ряд других регионов. Инициаторы строительства противопоставляют «Сталин-центр» екатеринбургскому «Ельцин-центру».

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      Алан Босиков
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