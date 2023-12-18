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14:17, 18 декабря 2023Ценности

В сети появились снимки жены Джейсона Стэйтема без макияжа и фотошопа

Фото: Susannah Ireland / Reuters

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли попала в объектив папарацци и удивила фанатов. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

Журналисты опубликовали в сети фото 36-летней жены популярного актера Джейсона Стэйтема. На размещенных кадрах манекенщица запечатлена в черных лосинах, дутой жилетке, сером худи и белых кроссовках. При этом видно, что на лице знаменитости прыщи и отсутствует макияж. Также можно заметить, что сами снимки не обработаны инструментами фотошопа.

Читатели издания разделились во мнениях по поводу внешнего вида девушки, о чем написали в комментариях под материалом. «Она по-прежнему красива, хотя и выглядит потрепанной», «Вероятно, у нее очень чувствительная кожа или аллергия», «Это женщина, одетая подобающе, идет по своим делам. Она отлично выглядит — и эти комментарии ужасны», «Мне нравится этот образ без макияжа. Она от природы очень красивая, и у нее приятные черты лица», «В следующий раз накрасься, Роузи!», «Какая же она некрасивая», «Неудивительно, что Джейсон все время выглядит злым», — высказывались они.

Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в откровенном виде. Тогда знаменитость предстала напротив зеркала в черном комплекте нижнего белья, который состоял из трусов на низкой посадке и бюстгальтера на широких бретелях.

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      Мария Винар
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