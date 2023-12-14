Жена Джейсона Стэйтема показала фигуру в нижнем белье

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 36-летняя знаменитость предстала напротив зеркала в черном комплекте нижнего белья, состоящем из трусов на низкой посадке и бюстгальтера на широких бретелях. При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса.

Кроме того, жена актера Джейсона Стэйтема распустила длинные светлые волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

Ранее в декабре супруга Джейсона Стэйтема показала обнаженное тело. Манекенщица снялась оголенной, лежа на массажном столе в салоне красоты в Лос-Анджелесе.