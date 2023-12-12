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00:57, 12 декабря 2023Ценности

Жена Джейсона Стэйтема показала обнаженное тело

Фото: @rosiehw

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли показала новое откровенное фото. Соответствующая публикация появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость снялась обнаженной, лежа на массажном столе в салоне красоты в Лос-Анджелесе. Жена актера Джейсона Стэйтема продемонстрировала подтянутую фигуру, прикрыв одну ногу белым полотенцем и распустив длинные светлые волосы.

Пользователи сети оценили внешность модели в комментариях под постом. «Мы тебя обожаем, королева!», «Потрясающая», «Какая красивая», — написали они.

В ноябре Роузи Хантингтон-Уайтли появилась на балу в прозрачном платье. В руках манекенщица держала клатч в виде сердца, а в качестве обуви она предпочла туфли на каблуках.

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      Екатерина Ештокина
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