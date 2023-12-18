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20:56, 18 декабря 2023Мир

В США рассказали о судьбе средств для помощи Украине

В США решили восполнить собственные запасы на средства для помощи Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

США направили оставшиеся на помощь Украине средства на восполнение своих собственных запасов, сообщил в понедельник, 18 декабря, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

Стало известно, что в конце декабря США объявят новый пакет помощи Украине, который будет последним. Это связано с исчерпанием ресурсов на поддержку Киева, пояснил Кирби.

Ранее 13 декабря президент США Джо Байден заявил, что страна быстрыми темпами приближаются к тому, что у нее не будет способности направлять помощь Украине. При этом он подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву критическое оружие и оборудование, пока это возможно.

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      Анастасия Алимпиева
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