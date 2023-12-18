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22:46, 18 декабря 2023Мир

В США увидели разницу в гибели мирных людей в Газе и на Украине

Кирби: США разделяют жертвы от ударов по Газе и в ходе конфликта на Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

США видят разницу между гибелью гражданского населения от ударов Израиля в Газе и в ходе конфликта на Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, Израиль не ставит своей целью убийство мирных граждан. Однако Кирби признал гибель мирных жителей Газы.

Он также добавил, что, по мнению Вашингтона, Россия ставит себе целью именно убийство мирного населения, по словам Кирби, в этом есть схожесть с тактикой ХАМАС.

Россия неоднократно отвергала обвинения в убийстве мирного населения, заявляя, что целью ударов являются только военные объекты.

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      Марина Совина
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