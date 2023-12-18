В США увидели разницу в гибели мирных людей в Газе и на Украине

Кирби: США разделяют жертвы от ударов по Газе и в ходе конфликта на Украине

США видят разницу между гибелью гражданского населения от ударов Израиля в Газе и в ходе конфликта на Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, Израиль не ставит своей целью убийство мирных граждан. Однако Кирби признал гибель мирных жителей Газы.

Он также добавил, что, по мнению Вашингтона, Россия ставит себе целью именно убийство мирного населения, по словам Кирби, в этом есть схожесть с тактикой ХАМАС.

Россия неоднократно отвергала обвинения в убийстве мирного населения, заявляя, что целью ударов являются только военные объекты.