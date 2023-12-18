В США заявили о заканчивающихся у Украины танках, военных и снарядах

Подполковник США Дэвис: у ВСУ кончаются люди и оружие после неудач наступления

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются военные, танки и снаряды после неудачного контрнаступления. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Россия свела на нет наступательный потенциал противника и начала теснить его.

«У Украины заканчиваются люди, танки, ракеты для ПВО. У нее на исходе артиллерийские снаряды», — сказал Дэвис, добавив, что продолжать боевые действия в рядах ВСУ просто некому.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова сообщила, что ВСУ готовят три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне из-за нехватки боеприпасов. По ее словам, зимой придется переходить к оборонной войне, а не идти в наступление.

