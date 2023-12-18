Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:20, 18 декабря 2023Мир

В США заявили о заканчивающихся у Украины танках, военных и снарядах

Подполковник США Дэвис: у ВСУ кончаются люди и оружие после неудач наступления

Фото: Globallookpress.com

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) заканчиваются военные, танки и снаряды после неудачного контрнаступления. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Россия свела на нет наступательный потенциал противника и начала теснить его.

«У Украины заканчиваются люди, танки, ракеты для ПВО. У нее на исходе артиллерийские снаряды», — сказал Дэвис, добавив, что продолжать боевые действия в рядах ВСУ просто некому.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова сообщила, что ВСУ готовят три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне из-за нехватки боеприпасов. По ее словам, зимой придется переходить к оборонной войне, а не идти в наступление.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На фоне слухов о конфликте с Зеленским у главнокомандующего ВСУ нашли прослушку. Кто ее установил, выяснить не удалось

      В Пентагоне заявили о дестабилизирующем воздействии КНДР

      Маск призвал человечество заселять другие планеты

      В Израиле заявили о намерении сделать творческое предложение ХАМАС по заложникам

      При ударе по лагерю беженцев на севере сектора Газа погибли не менее 90 человек

      Американский разведчик указал на большие потери ВСУ из-за некомпетентности Киева

      В США заявили о заканчивающихся у Украины танках, военных и снарядах

      На Украине предрекли вымирание городов

      Зеленского упрекнули в трате западных денег вместо заключения мира

      Spotify официально прекратил работу в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости