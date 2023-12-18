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13:01, 18 декабря 2023Путешествия

Власти Таиланда захотели закрыть все duty free в аэропортах

Nation: Минфин Таиланда предложил закрыть все duty free в аэропортах страны

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Власти Таиланда захотели закрыть магазины беспошлинной торговли duty free во всех аэропортах страны. С таким предложением выступили в Министерстве финансов (Минфин) королевства, пишет местная газета Nation.

По словам постоянного секретаря Минфина Лаварона Сангснита, подобная инициатива призвана увеличить турпоток в страну, а также стимулировать внутренние расходы. «Приостановка работы магазинов беспошлинной торговли позволит тайским и иностранным туристам тратить деньги внутри страны, а не в магазинах duty free», — добавил он.

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Еще одной мерой, предложенной представителями ведомства, стало снижение налогов на алкогольные напитки на внутреннем рынке. Как указали авторы проекта, это позволит путешественникам, прибывающим в популярную курортную страну Азии, покупать алкоголь по разумной цене. Ожидается, что изменения начнут действовать с 1 января 2024 года.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Фариза Бацазова
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