NYT: военкомы на Украине становятся агрессивными и насильно набирают людей в ВСУ

Военкомы на Украине становятся все более агрессивными, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на адвокатов и призывников.

По данным журналистов, военные хватают людей на улице, на работе и насильно отвозят в военкоматы. «Вербовщики в армию становятся все более агрессивными в своих попытках пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — подчеркнуло издание.

Газета отметила, что у некоторых людей на Украине забирали паспорта, чтобы они шли за ними в военкоматы. Там мужчины были вынуждены подписать документы о призыве. Также отправить в армию пытались мужчин, освобожденных от военной службы. В связи с подобными инцидентами возросло число судебных дел, в которых люди жалуются на принудительную мобилизацию. Газета пишет, что в ноябре было принято 226 судебных решений по этим вопросам.

Эксперты считают, что агрессивное поведение военкоматов может быть связано с высокими потерями Киева.

Ранее стало известно, что Верховная рада Украины рассмотрит законопроект об обязательстве явиться в военкомат в течение 48 часов после получения повестки.