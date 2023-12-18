Врач раскрыл главную ошибку при употреблении популярного на завтрак блюда

Ортопед Данильченко: для лучшего усвоения кальция творог нужно есть вечером

Чтобы кальций из творога лучше усваивался, его нужно есть не на завтрак, а вечером, уверен травматолог-ортопед Геннадий Данильченко. Главную ошибку при употреблении этого полезного для здоровья костей продукта он раскрыл в беседе с изданием «Курган онлайн».

Врач обратил внимание россиян на то, что, если есть этот популярный продукт на завтрак, это никак не скажется на состоянии костей. «Употребление творога утром никакого эффекта не дает. Потому что кальциевый обмен запускается только в ночное время. Кальциевые препараты пьют так: первая таблетка — в 15:00, вторая — в 20:00», — объяснил он.

Утро Данильченко предложил начинать с двух завтраков. Первый, по его мнению, должен включать стакан теплой воды, необходимый для запуска работы желудочно-кишечного тракта, второй — молочные продукты.

Также для поддержания здоровья, как отметил ортопед, важно в течение дня выпивать два литра чистой воды и регулярно есть богатую микроэлементами гречневую кашу. Кроме того, он порекомендовал ограничить употребление соленого, жареного и копченого.

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