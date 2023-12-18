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11:39, 18 декабря 2023Забота о себе

Врач раскрыл главную ошибку при употреблении популярного на завтрак блюда

Ортопед Данильченко: для лучшего усвоения кальция творог нужно есть вечером

Фото: AtlasStudio / Shutterstock / Fotodom

Чтобы кальций из творога лучше усваивался, его нужно есть не на завтрак, а вечером, уверен травматолог-ортопед Геннадий Данильченко. Главную ошибку при употреблении этого полезного для здоровья костей продукта он раскрыл в беседе с изданием «Курган онлайн».

Врач обратил внимание россиян на то, что, если есть этот популярный продукт на завтрак, это никак не скажется на состоянии костей. «Употребление творога утром никакого эффекта не дает. Потому что кальциевый обмен запускается только в ночное время. Кальциевые препараты пьют так: первая таблетка — в 15:00, вторая — в 20:00», — объяснил он.

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Утро Данильченко предложил начинать с двух завтраков. Первый, по его мнению, должен включать стакан теплой воды, необходимый для запуска работы желудочно-кишечного тракта, второй — молочные продукты.

Также для поддержания здоровья, как отметил ортопед, важно в течение дня выпивать два литра чистой воды и регулярно есть богатую микроэлементами гречневую кашу. Кроме того, он порекомендовал ограничить употребление соленого, жареного и копченого.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали продукты для укрепления сосудов и здоровья сердца. По их словам, сельдь по своим полезным свойствам не уступает дорогим сортам рыбы, а благодаря высокому содержанию жирных омега-кислот благотворно воздействует на здоровье сердечно-сосудистой системы.

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      Наталья Обрядина
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