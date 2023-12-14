Россиянам назвали простое блюдо для укрепления сосудов и здоровья сердца

«Здоровое питание»: по полезным свойствам сельдь не уступает дорогим сортам рыбы

Сельдь по своим полезным свойствам не уступает дорогим сортам рыбы, а благодаря высокому содержанию жирных омега-кислот благотворно воздействует на здоровье сосудов и сердца. Материал об этих и других преимуществах блюд из сельди опубликован на сайте проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание.рф».

Специалисты отметили, что простая сельдь не менее полезна для организма, чем форель или семга, а по содержанию жирных кислот омега-3 даже превосходит их. Помимо этого, по данным врачей, сельдь богата витамином D и микроэлементом селеном, которые необходимы для укрепления иммунной системы. «Также эта доступная рыба — отличный дополнительный источник йода, фосфора, витамина Е и витаминов группы В», — сообщили эксперты.

Сельдь также назвали важным источником аминокислот. По словам специалистов, в ней содержатся лизин, который отвечает за состояние волос, кожи и синтез коллагена, а также лейцин, снабжающий организм энергией и снижающий уровень сахара. Также в рыбе присутствует триптофан, необходимый для белкового обмена и выработки гормонов серотонина, мелатонина и холина, важного для работы нервной системы.

По данным экспертов, эти полезными свойствами обладает не только свежая сельдь, но и замороженная. Специалисты посоветовали размораживать рыбу в течение нескольких часов, лучше всего в холодильнике. Однако они предупредили, что повторно замораживать сельдь не стоит, также не рекомендуется опускать ее в горячую воду.

Эксперты отметили, что и консервированная сельдь обладает большинством полезных свойств, однако обычно она слишком соленая. Из-за большого количества соли возникает задержка жидкости в организме и, как следствие, появляются отеки. Поэтому специалисты рекомендовали людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и высоким артериальным давлением воздержаться от соленой рыбы.

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