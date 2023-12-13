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20:30, 13 декабря 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности завтрака в постели

Гастроэнтеролог Кожевникова: еда в положении лежа приводит к изжоге

Фото: Unsplash

Завтрак в постели может иметь неприятные последствия для здоровья и самочувствия, предупредила гастроэнтеролог Олеся Кожевникова. Об опасности употребления пищи в положении лежа она рассказала в беседе с Life.

По словам Кожевниковой, если есть лежа или полулежа, то риск заброса пищи в трахею становится высоким. «Из-за этого можно подавиться (вплоть до проблем с дыханием). В таком случае важно уметь помогать себе, но это может быть сложно из-за паники (в связи с нехваткой воздуха)», — уточнила она. Кроме того, продолжила врач, еда в положении лежа провоцирует развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) — заболевания, при котором содержимое желудка попадает обратно в пищевод, что приводит к частым сильным изжогам.

Правильно есть, продолжила Кожевникова, нужно сидя, не торопясь, тщательно пережевывая пищу, не глотая ее кусками и избегая слишком холодной или слишком горячей еды.

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      Александра Лисица
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