Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле села Сопычи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли село Сопычи Погарского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено одно домовладение, хозяйственная постройка и автомобиль», — пояснил политик.

Глава области добавил, что на место прибыли сотрудники оперативных служб.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Забраму Климовского района Брянской области. В результате обстрела в поселке частично нарушено энергоснабжение. Аварийный бригады должны были начать восстановление в светлое время суток.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.