Брянская область подверглась обстрелу со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли поселок Забраму Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела в поселке частично нарушено энергоснабжение. На месте работают все оперативные и экстренные службы», — пояснил глава области.

Богомаз уточнил, что аварийные бригады начнут восстановительные работы утром в связи с тем, что населенный пункт находится близко к государственной границе России.

Ранее в Суземке Брянской области под обстрел реактивной системы залпового огня «Град» со стороны ВСУ попал завод «Стрела» В предприятие попали как минимум три снаряда. Также были повреждены жилые дома.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.