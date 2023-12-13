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20:27, 13 декабря 2023Россия

Брянская область подверглась обстрелу со стороны Украины

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины
Архивное фото

Архивное фото. Фото: пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Брянскую область. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли поселок Забраму Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела в поселке частично нарушено энергоснабжение. На месте работают все оперативные и экстренные службы», — пояснил глава области.

Богомаз уточнил, что аварийные бригады начнут восстановительные работы утром в связи с тем, что населенный пункт находится близко к государственной границе России.

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6 декабря 2022

Ранее в Суземке Брянской области под обстрел реактивной системы залпового огня «Град» со стороны ВСУ попал завод «Стрела» В предприятие попали как минимум три снаряда. Также были повреждены жилые дома.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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