Открыт новый теплый юпитер

Спутник НАСА TESS открыл новый теплый юпитер

Астрономы Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики и других научных организаций сообщили об открытии нового теплого юпитера — массивной экзопланеты, вращающейся близко к своей родительской звезде. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Наблюдения были проведены с помощью спутника НАСА для поиска транзитных планет TESS, который проводит обзор всего неба в поисках транзитных сигналов — падения кривой блеска звезд. Такой сигнал был обнаружен на кривой блеска звезды TOI-4641. Планетарная природа сигнала была подтверждена последующими фотометрическими и спектроскопическими исследованиями.

Период вращения TOI-4641 b составляет 22,1 дня (для теплых юпитеров период варьируется от 10 до 200 дней). Радиус достигает 0,73 радиуса Юпитера, а масса в 3,87 раза больше массы Юпитера.

Родительская звезда TOI-4641 (также известная как TIC 436873727), расположенная примерно в 286 световых годах от нас, имеет радиус около 1,72 солнечного радиуса и примерно на 41 процент массивнее Солнца. Возраст звезды оценивается в 2,69 миллиарда лет, а ее эффективная температура, характеризующая полную светимость, составила 6560 кельвинов.