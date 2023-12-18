Wildberries рассказал о плане win-win при работе с «Почтой России»

Владелица Wildberries Бакальчук рассказала о договоренности с «Почтой России»

Маркетплейсы договорились с «Почтой России» и проработали «дорожную карту» на тему предполагаемого объема заказа услуг и их стоимости. Об этом в интервью РБК рассказала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

По ее словам, найден вариант win-win для обеих сторон, главное теперь, чтобы «Почта» сама смогла выполнить взятые на себя обязательства. «Потому что мы кровно заинтересованы в том, чтобы это сработало», — объяснила Бакальчук.

Маркетплейс рассматривает сотрудничество с точки зрения пунктов выдачи и магистральных маршрутов. Схема уже доказала свою работоспособность, везти товары из некоторых стран через «Почту России» получается быстрее. Основательница Wildberries подчеркнула, что отношения с оператором доставки должны строиться на взаимовыгодных условиях, а нерыночные предложения, которые могут казаться неплохим вариантом, в итоге приведут к проблемам одной из сторон.

Таким образом Бакальчук указала на идею инфраструктурного сбора с маркетплейсов, который пыталась продвигать «Почта России» для решения своих финансовых проблем. В ноябре ее заблокировал премьер Михаил Мишустин, с того момента, как утверждают источники СМИ, единственным вариантом для оператора осталась помощь от государства — например, выделение средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Почта России» в последние два года сталкивается с серьезными убытками. В 2022 они достигли 30,4 миллиарда рублей, а текущий год компания, по предварительным прогнозам, закончит с показателем минус 27-38 миллиардов рублей. По выражению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в операторе растет финансовая дыра и если не обращать на нее внимания, то она превратится в яму, куда все провалится.

