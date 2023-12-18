Задержание ФСБ мужчины за подготовку теракта по заданию Украины попало на видео

ФСБ показала задержание в Ижевске россиянина за подготовку теракта

ФСБ показала задержание в Ижевске 33-летнего россиянина за подготовку теракта против руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Запись опубликовал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы приходят в дом фигуранта, кладут его лицом в пол и надевают наручники. Затем его допрашивают, и он показывает, где хранил компоненты для изготовления СВУ.

Ранее стало известно, что по заданию Украины мужчина готовил теракт против одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 («Приготовление к террористическому акту») и части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.