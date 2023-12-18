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16:31, 18 декабря 2023Бывший СССР

Залужный предостерег от превращения боевых действий в шоу

Залужный отказался превращать боевые действия в шоу, раскрывая планы ВСУ
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказался раскрывать военные планы ВСУ на 2024 год. Об этом сообщает «РБК-Украина».

В комментарии изданию он заявил, что об этом «нельзя говорить ни в коем случае», и предостерег от превращения боевых действий в шоу.

Ранее Залужный раскритиковал увольнение военкомов, проведенное президентом Украины Владимиром Зеленским после коррупционных скандалов. По его словам, уволенные были профессионалами, а их отстранение от должностей сказалось на проведении мобилизации в республике.

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      Георгий Нестеров
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