Залужный раскритиковал увольнение Зеленским военкомов

Главком ВСУ Залужный: уволенные Зеленским военкомы были профессионалами

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный раскритиковал увольнение военкомов, которое провел Владимир Зеленский после коррупционных скандалов. Его заявление передает издание «Страна.ua».

По словам Залужного, уволенные военкомы были профессионалами, и их отстранение сказалось на проведении мобилизации. «Они знали, как это делать, а их нет», — сказал главком ВСУ.

Генерал подчеркнул, что процесс мобилизацию в стране нужно не усиливать, а «просто вернуть его в те рамки, в которых он работал раньше».

В августе 2023 года Зеленский сообщил о решении уволить всех областных военкомов. Он объяснил, что управлять этой системой должны люди, которые прошли через военные действия и поэтому не станут заниматься взяточничеством.