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13:59, 18 декабря 2023Бывший СССР

Залужный раскритиковал увольнение Зеленским военкомов

Главком ВСУ Залужный: уволенные Зеленским военкомы были профессионалами

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный раскритиковал увольнение военкомов, которое провел Владимир Зеленский после коррупционных скандалов. Его заявление передает издание «Страна.ua».

По словам Залужного, уволенные военкомы были профессионалами, и их отстранение сказалось на проведении мобилизации. «Они знали, как это делать, а их нет», — сказал главком ВСУ.

Генерал подчеркнул, что процесс мобилизацию в стране нужно не усиливать, а «просто вернуть его в те рамки, в которых он работал раньше».

В августе 2023 года Зеленский сообщил о решении уволить всех областных военкомов. Он объяснил, что управлять этой системой должны люди, которые прошли через военные действия и поэтому не станут заниматься взяточничеством.

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      Алевтина Запольская
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