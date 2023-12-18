Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:19, 18 декабря 2023Силовые структуры

Замаскированную под сладости посылку с гашишным маслом нашли в аэропорту Москвы

В аэропорту Шереметьево обнаружили посылку с 2 килограммами гашишного масла

Кадр: УТ МВД России по ЦФО

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в аэропорту Шереметьево посылку из Таиланда с двумя килограммами гашишного масла, замаскированного под сладости. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

Запрещенный груз был найден в грузовом терминале «Шереметьево-Карго». При осмотре коробки из Таиланда сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ обнаружили две банки из-под шоколадного крема и карамельного сиропа, наполненные гашишным маслом. По данным экспертизы, вес запрещенного вещества внутри посылки составил около двух килограммов.

Получателя почтового отправления задержали. Им оказался ранее не судимый 28-летний житель Подмосковья, в отношении него следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ. На время проведения расследования подозреваемого поместили в СИЗО.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Возможно, Венгрия создаст больше проблем» В ЕС задумались о спецмерах ради согласования нового пакета помощи Украине

      В МВД отреагировали на нападение вандалов на квартиры российских военкоров

      Бразилия захотела увидеть Путина на саммите G20

      В Европе начали расследование против соцсети X

      Роспотребнадзор опроверг информацию о пандемии микоплазменной инфекции

      Популярный комик высказался об уехавших россиянах

      Фильм «Один дома» пропал из российских онлайн-кинотеатров

      Туристы соврали о похищении в попытке выманить у родителей деньги на отпуск

      Влияние магнитных бурь на человека и природу оценили

      В Москве побит рекорд по высоте сугробов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости