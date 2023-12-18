Замаскированную под сладости посылку с гашишным маслом нашли в аэропорту Москвы

В аэропорту Шереметьево обнаружили посылку с 2 килограммами гашишного масла

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в аэропорту Шереметьево посылку из Таиланда с двумя килограммами гашишного масла, замаскированного под сладости. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу управления транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

Запрещенный груз был найден в грузовом терминале «Шереметьево-Карго». При осмотре коробки из Таиланда сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ обнаружили две банки из-под шоколадного крема и карамельного сиропа, наполненные гашишным маслом. По данным экспертизы, вес запрещенного вещества внутри посылки составил около двух килограммов.

Получателя почтового отправления задержали. Им оказался ранее не судимый 28-летний житель Подмосковья, в отношении него следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 229.1 («Контрабанда наркотических средств») УК РФ. На время проведения расследования подозреваемого поместили в СИЗО.

