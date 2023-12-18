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12:59, 18 декабря 2023Россия

Заснувшая россиянка получила ожоги из-за одеяла

Студентка из Нижнего Новгорода получила ожоги из-за загоревшегося электроодеяла

Фото: Rehina Sultanova / Unsplash

Студентка из Нижнего Новгорода заснула в общежитии под электроодеялом, а проснулась, оттого что прибор загорелся. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, пожар произошел ранним утром, около пяти утра. Из-за загоревшегося одеяла россиянка получила ожоги — медики установили, что у нее обгорело около трех процентов тела.

Пострадавшую госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в городе Урень Нижегородской области женщина вместе с мужем решила сделать самогон, а в результате загорелась и попала в реанимацию.

Муж самостоятельно затушил огонь на россиянке, однако она получила серьезные увечья — медики диагностировали ожоги 80 процентов тела.

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      Марк Леонов
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