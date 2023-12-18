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08:00, 18 декабря 2023Интернет и СМИ

Женщина испортила зятю свадьбу и поплатилась за это

Фото: Samantha Gades / Unsplash

Парень с ником DesignerHumor1450 заявил на Reddit, что выгнал из дома тещу. Автора поста заявил, что таким образом женщина поплатилась за то, что испортила ему свадьбу.

По словам молодого человека, он всегда знал, что не нравится матери своей девушки, которая долгое время жила у них дома, но не придавал этому большого значения. Однако окончательно их отношения испортились, когда женщина пришла на свадьбу дочери в белом платье. «На фотографиях это выглядело так, как будто я женился на двух невестах, причем одна из них старая», — пожаловался рассказчик.

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Он добавил, что во время свадьбы мать жены была крайне недовольной и некрасиво себя вела. Например, когда жених и невеста произнесли клятвы, женщина громко сказала: «Я вас умоляю!» «Дошло до нашего танца. Все был плохо, ее мать смотрела на нас с кислым лицом, а посреди танца заорала: "Верни мне мою дочь!"» — рассказал парень.

Когда торжество закончилось, он подошел к теще и потребовал, чтобы она уехала из их с супругой дома. Женщина сразу же начала извиняться за свои поступки, однако молодой человек был непреклонен. «Мы оформили ее в дом престарелых, и теперь ей самой нужно оплачивать свои счета. С тех пор она ведет себя очень мило и скромно», — заключил автор публикации.

Ранее пользовательница TikTok рассказала, что узнала об измене мужа со своей матерью после тяжелых родов.После этого она рассталась с супругом и разорвала отношения с родственниками.

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      Маргарита Щигарева
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