Женщина поймала мужа на измене со своей матерью и подала на развод

Пользовательница TikTok узнала об измене мужа со своей матерью после тяжелых родов и ушла от него. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина по имени Кэтрин рассказала, что поймала мужа на измене, когда находилась в послеродовой депрессии после рождения близнецов на 29-й неделе беременности. По ее словам, однажды несколько членов семьи заметили, что ее муж и мать странно себя ведут. Узнав об этом, Кэтрин позвонила мужчине, когда тот ехал в машине, и услышала голос другой женщины. Муж отказался от объяснений и повесил трубку.

Позже Кэтрин стало известно, что в салоне автомобиля была ее мать. Она выяснила, что мужчина изменял ей с ней в течение четырех месяцев. Тогда женщина приняла решение уйти от мужа. Она подала на развод, забрала детей и уехала из дома, где вскоре поселилась ее мать. Согласно документам, Кэтрин должна была получить опеку над детьми. Узнав об этом, ее мать и муж стали планировать бракосочетание, чтобы забрать девочек себе.

Однако роман мужчины и его тещи не продлился долго. После расставания мать Кэтрин вернулась к ее отцу, и тот простил ее. Он обвинил в произошедшем Кэтрин, назвав ее ужасной дочерью и женой. С тех пор пользовательница разорвала отношения с родственниками. Она не общается с семьей уже два года.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии поймала мужа на измене со своей подругой и решила развестись. По словам женщины, лучшая подруга, с которой ей изменил муж, также является крестной матерью их четверых детей.

