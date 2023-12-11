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09:22, 11 декабря 2023Из жизни

Женщина поймала мужа на измене со своей матерью и подала на развод

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Пользовательница TikTok узнала об измене мужа со своей матерью после тяжелых родов и ушла от него. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина по имени Кэтрин рассказала, что поймала мужа на измене, когда находилась в послеродовой депрессии после рождения близнецов на 29-й неделе беременности. По ее словам, однажды несколько членов семьи заметили, что ее муж и мать странно себя ведут. Узнав об этом, Кэтрин позвонила мужчине, когда тот ехал в машине, и услышала голос другой женщины. Муж отказался от объяснений и повесил трубку.

Позже Кэтрин стало известно, что в салоне автомобиля была ее мать. Она выяснила, что мужчина изменял ей с ней в течение четырех месяцев. Тогда женщина приняла решение уйти от мужа. Она подала на развод, забрала детей и уехала из дома, где вскоре поселилась ее мать. Согласно документам, Кэтрин должна была получить опеку над детьми. Узнав об этом, ее мать и муж стали планировать бракосочетание, чтобы забрать девочек себе.

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Однако роман мужчины и его тещи не продлился долго. После расставания мать Кэтрин вернулась к ее отцу, и тот простил ее. Он обвинил в произошедшем Кэтрин, назвав ее ужасной дочерью и женой. С тех пор пользовательница разорвала отношения с родственниками. Она не общается с семьей уже два года.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии поймала мужа на измене со своей подругой и решила развестись. По словам женщины, лучшая подруга, с которой ей изменил муж, также является крестной матерью их четверых детей.

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      Алиса Удовик
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