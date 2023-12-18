Пьяная жительница российского города залезла на елку и попала на видео

В Геленджике пьяная женщина залезла на верхушку 20-метровой городской елки

Жительница Геленджика залезла на верхушку главной городской елки и попала на видео. Об этом сообщает «93.ru».

Пьяную женщину и ее подруг, стоявших у 20-метрового символа Нового года, запечатлел местный житель. На кадрах видно, как россиянка ползет по елке, а одна из ее подруг кричит, чтобы та была осторожной и крепко держалась за сооружение. Женщина забралась на самый верх дерева, а затем начала спускаться. На этом видео обрывается. Остается неизвестным, удалось ли россиянке безопасно спуститься на землю.

На инцидент, произошедший вечером 17 декабря, обратила внимание полиция. В дежурной части ОМВД России по городу Геленджику по данному факту уже проводится проверка.

Отмечается, что главную городскую елку установили всего несколько дней назад на Центральной площади. Сооружение состоит из 2021 ветки на каркасе.

Ранее сообщалось, что на Красной площади в Москве задержали двух женщин, которые устроили фотосессию с использованием полицейской формы в качестве реквизита. Россиянки вдохновились трендом Slavic girl из соцсетей, следуя которому женщины фотографируются в пышных славянских образах: пуховых платках, меховых шапках и шубах.

