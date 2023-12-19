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19:56, 19 декабря 2023Силовые структуры

18-летний россиянин расправился с дядей за оскорбление матери

В Тамбовской области осудили юношу за убийство дяди, оскорбившего его мать

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Тамбовской области суд приговорил к восьми годам лишения свободы 18-летнего местного жителя, расправившегося с 55-летним дядей, который оскорбил его мать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 10 августа пьяный юноша услышал, что брат матери грубо высказывается в ее адрес. Тогда он схватил нож и ударил обидчика в шею.

Ранее стало известно, что в Приморье отец ранил ножом 17-летнего сына, который заступился за мать.

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      Екатерина Кашурникова
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