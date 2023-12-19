В Совфеде призвали не идти по пути запретов в вопросе абортов

Сенатор Лантратова призвала не идти по пути запретов в вопросе абортов

Идти по пути запретов в вопросах социальной политики и демографии — неверный подход, считает зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова. В беседе с «Лентой.ру» она призвала воспитывать культуру материнства, а не ограничивать граждан в вопросе абортов.

Сенатор отметила, что во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин подчеркнул, что в этой сфере нужно действовать очень аккуратно и все права и свободы женщины должны соблюдаться.

«Ребенок — это самое большое счастье, божий дар, но вопрос лежит и в сфере материального благосостояния», — поделилась она.

По мнению политика, было бы неправильно вмешиваться в частную жизнь женщин и нарушать их личные границы.

Здесь нет задачи рассудить, кто прав, главное сейчас — избежать подмены смыслов и снизить уровень тревоги, особенно среди молодых девушек и будущих мам. Как этого достичь? Только через просветительские проекты, эмпатию, заботу и понимание. Важно, чтобы женщина чувствовала защиту и безопасность, была услышана и могла рассчитывать на социальную поддержку государства даже в самых сложных жизненных ситуациях Дарья Лантратова сенатор

Лантратова обратила внимание, что воспитывать культуру материнства всегда сложнее, чем запрещать и ограничивать.

«Вопрос выбора должен оставаться за человеком, ведь бывают совершенно разные ситуации, которые невозможно уложить в жесткие рамки. Жизнь сложнее схем и правил, и только сама женщина может решить, что будет во благо. Обязанность государства — создавать комфортные условия и формировать ценностные приоритеты и для молодых девушек, и для многодетных матерей», — заключила она.

Ранее о том, что бороться с абортами нужно не запретами, а «стимулируя женщин к социальной уверенности», заявлял член Совфеда, кандидат медицинских наук Александр Башкин.

13 декабря депутаты Заксобрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты. В пояснительной записке к документу говорится, что снижение числа случаев прерывания беременности по желанию женщины должно привести к росту рождаемости в стране.