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13:09, 18 декабря 2023Россия

В Совфеде выступили против запрета абортов в частных клиниках

Сенатор Башкин выступил против запрета абортов в частных клиниках

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Бороться с абортами нужно «стимулируя женщин к социальной уверенности», а не запретами. Об этом заявил член Совфеда, кандидат медицинских наук Александр Башкин в беседе с РИА Новости.

Политик выступил против запрета процедуры прерывания беременности в частных клиниках. По его словам, аборт — это такая же медицинская процедура, как и масса других. «Мы не можем регулировать разрешения на те или иные [медицинские] манипуляции в различных видах клиник, исходя из каких-то социальных соображений. Чем отличается в частной клинике аборт от измерения давления?» — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что решать вопрос с абортами нужно не оказывая давление на врачей, а политическим и социальным путем.

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Ранее заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный опроверг нарушения в проводящих аборты частных клиниках. По его словам, сторонники запрета процедуры прерывания беременности в коммерческих медучреждениях обосновывают свою позицию тем, что там якобы не ведут статистику и нарушают «неделю тишины». По словам парламентария, частные клиники не могут не соблюдать эти требования, так как в противном случае будут лишены лицензии.

13 декабря депутаты Заксобрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект об исключении частных клиник из числа медицинских организаций, имеющих право делать аборты. В пояснительной записке к документу говорится, что снижение числа случаев прерывания беременности по желанию женщины должно привести к росту рождаемости в стране.

В свою очередь, член Совета при президенте России по правам человека Ева Меркачева в беседе с «Лентой.ру» предупредила, что запрет на аборты в российских частных клиниках подтолкнет женщин к проведению процедуры подпольно.

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      Константин Лысяков
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