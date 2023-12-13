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18:40, 13 декабря 2023Россия

В СПЧ раскритиковали идею запретить аборты в частных клиниках

Член СПЧ Меркачева: аборты уйдут в подполье из-за их запрета в частных клиниках

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Если в российских частных клиниках запретят делать аборты, эту процедуру будут оказывать подпольно. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала правозащитница, член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

«Очень многие женщины не шли именно в государственные и муниципальные клиники, потому что опасались огласки. Они думали, что каким-то образом сведения о них попадут куда-то, это станет известно кому-то из их близких в первую очередь. В частных клиниках, как им казалось, больше защищены их персональные данные, что информация оттуда точно не будет разглашена. Это очень важный момент, потому что женщина, у которой нет никаких проблем, у которых все хорошо в семье, не будет делать аборты. Каждая история отличается от другой, их надо разбирать индивидуально, но все эти истории про большую беду. Если женщина на это решается, она хочет, чтобы никто об этом не знал», — объяснила она.

Я считаю, что это приведет к плохому. Мне кажется, запрет абортов в таких клиниках может привести к подпольным абортам

Ева Меркачеваправозащитница, член СПЧ

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили запретить делать аборты частным клиникам. Такую инициативу они внесли на рассмотрение в Госдуму. В пояснительной записке к проекту говорится, что, если уменьшить число искусственных прерываний беременности, в стране якобы вырастет рождаемость. Авторы законопроекта считают, что в частных клиниках плохо оказывают услуги по профилю «акушерство и гинекология», а также не соблюдают «дни тишины» и не консультируют женщин должным образом.

6 декабря РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что законопроект о запрете абортов в частных клиниках планируют внести в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию. Агентство также выяснило, что срок прерывания беременности могут сократить. Сейчас это можно сделать до 12 недели по желанию женщины, а по медицинским показаниям — в любой момент, если есть угроза жизни матери или пороки, несовместимые с жизнью ребенка.

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      Мария Сметанина
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