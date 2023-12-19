Аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе после ограничений на полеты

РИА Новости: аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе

Московский аэропорт Домодедово вернулся к штатной работе после ограничений на полеты. Об этом РИА Новости заявили в столичной авиагавани.

«Обслуживание рейсов в аэропорту Домодедово идет в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время все самолеты, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, будут возвращены в пункт назначения.

Ранее 19 декабря в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели план «Ковер». Его объявляют, когда в небе появляются неизвестные или опасные объекты. В это время авиагавани закрывают на вылет и прилет.

