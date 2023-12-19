В трех аэропортах Москвы ввели план «Ковер»

«112»: план «Ковер» объявили во Внуково, Домодедово и Жуковском

В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский ввели план «Ковер». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, все самолеты перенаправляют из трех московских авиагаваней в Шереметьево.

План «Ковер» объявляют, когда в небе появляются неизвестные или опасные объекты. В это время аэропорты закрывают для вылета и прилета.

Ранее украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили в небе над Брянской областью. Минобороны сообщило, что дрон уничтожили средствами противовоздушной обороны около 10:00 19 декабря. Это была вторая попытка за час атаковать регион. Уточнялось, что пострадавших и разрушений при этом не было.